Lamine Yamal ve Lionel Messi'yi bir araya getiren fotoğraf: İki efsanenin doğuşu
İspanya-Fransa yarı finalinden önce Adrien Rabiot, 16 yaşındaki Lamine Yamal için konuşmuş ve "Bizim karşımızda daha fazlasını yapması gerekecek" demişti. Lamal dün Fransa'nın turnuvanın ilk dört maçında yapamadığını yaptı ve ülkesini finale taşıdı; kendisi de rekor kırdı. 16 yaşındaki bu öğrenci, futbolseverlere yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etmemizi sağladı. 2007 yılında çekilmiş bir fotoğraf bu hikayeyi bir değil, iki efsaneye dönüştürdü
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Joan Monfort yaklaşık 17 yıl önce bir yardım takvimi için Lionel Messi'nin bebekli fotoğraflarını çektiğinde, uzun saçlı genç futbolcunun önümüzdeki yıllara damga vuracağını biliyordu. Bebeğin ise öyle olacağını hayal bile edemezdi.
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Viral olan fotoğraflardaki bebek, 16 yaşında şimdiden büyüklerle kıyaslanacak kadar umut vaat eden İspanyol genç Lamine Yamal'dan başkası değildi. Aynı Messi gibi Barcelona altyapısından yetişen ancak Arjantin yerine İspanya Milli Takım formasını giyen Yamal, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün en çok konuşulan futbolcusu...
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Uzun zaman önce çekilmiş ve tarihin tozlu sayfalarına karışmış 2007 tarihli fotoğraf, Yamal'ın babasının geçen hafta Instagram'da "İki efsanenin başlangıcı" yazısıyla birlikte paylaşmasıyla yeniden ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı."
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Associated Press ve diğerleri için serbest fotoğrafçı olarak çalışan 56 yaşındaki Monfort, fotoğraf çekiminin 2007 sonbaharında, Lamine Yamal henüz birkaç aylıkken Barcelona'nın Camp Nou'daki misafir takım soyunma odasında gerçekleştiğini söyledi.
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Barcelona oyuncuları, yerel Diario Sport gazetesi ve UNICEF tarafından her yıl düzenlenen yardım kampanyasının bir parçası olarak bir takvim için çocuklar ve aileleriyle birlikte poz verdi.
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Monfort çekimlerden sorumluydu - ve Messi'nin Lamine Yamal'ın ailesiyle eşleştirilmesi tesadüf oldu. Ekvator Gineli olan annesi fotoğraflardan birinde Messi ve bebeğin yanında yer aldı.
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Monfort, "Takvimi UNICEF'in yardımıyla hazırladık," dedi. "UNICEF, Lamine'nin ailesinin yaşadığı Mataro'daki Roca Fonda mahallesinde bir çekiliş yaptı. Camp Nou'da bir Barça oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve kurayı kazandılar."
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Lamine, bunun kolay bir görev olmadığını, çünkü Messi'nin çekim için plastik bir küvetin içinde olan bebekle nasıl etkileşime gireceğinden emin olmadığını hatırlıyor. Monfort, "Messi oldukça içe dönük bir adamdır, utangaçtır," dedi.
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"Soyunma odasından çıkıyordu ve bir anda kendini içi su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebek olan başka bir soyunma odasında buldu. Çok karmaşıktı. İlk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu."
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Messi o zamanlar 20 yaşındaydı ve şimdiden büyük bir yetenek olarak görülüyordu, ancak Barcelona ve Arjantin için kendi neslinin en seçkin oyuncusu olarak damgasını vurması birkaç yıl alacaktı. Messi gibi Lamine Yamal da Barcelona'nın ünlü La Masia gençlik akademisinden geçti.
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EURO 2024'te finale yükselen İspanya'nın as oyuncusu olan 16 yaşındaki genç, aynı zamanda turnuvanın da en genç futbolcusu oldu. Fransa'yla yarı final maçına çıkan İspanya, 1-0 gerideyken sahne alma sırası Lamal'di. Ceza sahası dışında topla buluşan genç yıldız, topla adeta dans ettikten sonra uzak mesafeden kaleci Maignan'ı avlamayı başardı.
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İspanya'yı finale taşıyan oyunculardan olan Lamal, Berlin'deki finalden bir gün önce, cumartesi günü 17 yaşına girecek. Belki de futbol tarihine geçen bu anı ölümsüzleştiren 56 yaşındaki Monfort ise bu karenin trend olana kadar fotoğrafta yer alan bebeğin Lamine Yamal olduğunu bilmiyordu.
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1991'den beri spor fotoğrafçısı olarak uzun bir kariyere sahip olan Monfort, Barcelona'yı dünyanın dört bir yanında takip ediyor ancak fotoğraflarının hiçbirinde bu düzeyde bir heyecan yaşamadığını söylüyor. "Böylesine sansasyon yaratan bir şeyle ilişkilendirilmek çok heyecan verici," dedi. "Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok güzel bir duygu."
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Monfort, fotoğraf çekiminin detaylarını da The Athletic'e anlattı. "Çekmesi zor bir fotoğraftı" diyor 56 yaşındaki fotoğrafçı. "Çekmek için kan ter içinde kaldığımı söyleyebiliriz. Messi şimdi hala utangaç; futbola ilk başladığında çok daha utangaçtı ve kendini orada, su dolu plastik bir küvetin içinde küçük bir bebekle buldu, annesiyle birlikte. Başlangıçta çok fazla konuşmadılar çünkü herkes için zordu. Ama yavaş yavaş rahatladılar ve sonunda ortaya oldukça iyi bir fotoğraf çıktı."
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Aralık 2007'de Messi iki La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı ama Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Thierry Henry ve daha pek çok tanınmış yıldızla dolu bir kadroda henüz yeni bir yetenekti. "Size bir oyuncu listesi verdiler - her ay için bir tane" diyor Monfort. "Acele etmemeniz gerekiyor. Genellikle futbolcular gelir ve 'Hadi gidelim, hadi yapalım' derler. Acelem var; ne yapmak istiyorsun?" derler.
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"Özellikle birbirini tanımayan iki kişi arasında etkileşime ihtiyaç duyduğunuz bir fotoğrafta biraz soğuk olabilir. Biri altı aylık, diğeri 20 yaşında olunca da zor olabiliyor ama gayet iyi sonuçlandı."
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"Lamal'in annesi çok yardımcı oldu. Onun varlığı olmazsa olmazdı çünkü böylece bebek kendisini rahat hissetti; ağlamadı ve gergin durmadı. Şefkatli bir görüntü arıyorsunuz - tatlı ve hoş bir şey."
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Monfort her zaman her ailenin çektiği fotoğrafların bir kopyasını almasını sağlamaya çalıştığını söylüyor; özellikle de Yamal'ın annesinin onu Barselona'nın kuzeydoğusundaki Mataro kasabasından Camp Nou'ya götürmek için harcadığı çaba göz önüne alındığında.
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Monfort, "Onlara her zaman bir fotoğraf vermek isterim; bu onları gerçekten mutlu eder," diyor. "Oyuncu çok endişelenmeyebilir ama çocukların ebeveynleri çok heyecanlanırdı. Mataro'da yaşıyorlardı, Barselona'dan 40 km uzakta. Herkes bunu yapamaz, üstelik küçük bir bebekle. Yolculuk yapmaları, ardından oyuncunun gelmesini ve her şeyin ayarlanmasını beklemeleri gerekirdi."
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Altı buçuk yıl sonra Yamal, Barca'nın La Masia akademisine katıldığında Mataro'dan düzenli olarak trene binmeye başladı.
Olağanüstü bir ilerleme kaydetti: Nisan 2023'te 15 yaşında La Liga'ya, geçen Eylül'de 16 yaşında uluslararası arenaya çıktı. "Bunun gerçekleşmesi milyonda bir ihtimal," diyor Monfort. "Bu çok büyük bir şans"
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İçki ve sigara satın alamaz, araba kullanamaz. Dahası oy veremez ancak ülkesini Avrupa Şampiyonası finaline taşıyabilir. Avrupa'nın en önemli sahnesinde en kritik anda. Futbol tarihi hep jenerasyonlar ve o neslin yıldızı bir futbolcuyla paralel ilerledi. Lamal belki de akranlarının gıptayla baktığı ve yıllar sonra 'Lamal'li yıllar' olarak anılacak futbolcu olacak.
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Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Ekvator Gineli Sheila ve Faslı Mounir'in oğlu, Rocafonda, Mataro'da büyüdü. Hala 16 yaşında olan bir öğrenciyle ilgili konuşan Fransız yıldız Adrien Rabiot, dün geceki yarı final öncesinde Lamal'e tavsiye vermiş ve kendilerine karşı, daha önceki maçlardan daha fazlasını yapması gerektiğini dile getirmişti. İşe yaradı mı? Fransa'nın 525 dakikadır yapamadığı yani açık oyundan gol atmayı bu genç çocuk yaptı.
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Fransız orta saha oyuncusuyla karşı karşıya kalan Lamine Yamal - merhaba Adrien - içeri bir adım attı, Rabiot'yu sigaraya gönderdi ve Mike Maignan'ın üzerinden ağları havalandırdı. Ortalık ayağa kalktı, Rabiot dizlerinin üzerine çökerek yedek kulübesine doğru koştu, tüm bunlar biraz absürttü.
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Takım arkadaşı Ferran Torres "Lamine'nin yaptığı şey yasadışı olmalı" demişti. Alman iş kanununun reşit olmayanların akşam 20.00'den sonra çalışmasını engellediğine dair bir hikaye dolaşıyordu. Sporcular özel bir durum, ancak onlar bile saat 23.00'ü geçemiyorlar; İspanya antrenörü Luis de la Fuente gerekirse onu çıkaracağını söyleyerek şaka yaptı, ki yapmadı. Maç uzatmalara gitmedi ve Lamine Yamal maçın bitimine üç dakika kala alkışlar arasında sahayı terk ederek tarihe geçti.
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16 yaş 362 günlükken attığı açılış golü onu bir Avrupa Şampiyonasıya da Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu yaptı; Pele'yi sekiz ay farkla geçti. Teknik direktörü onun için "Tanrı onu bizzat kutsamış" dedi. Nereye gideceğini ise hep birlikte göreceğiz.
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Doğum tarihi/Yaş: 13 Temmuz 2007 (16)
Doğum yeri: İspanya
Uyruk: İspanya / Ekvator Ginesi
Boy: 1,78 m
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 90 milyon
KARİYERİN TOPLAM PERFORMANS BİLGİLERİ
Toplam: 60 maç 7 gol 10 asist 3.233 dakika süre