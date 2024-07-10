Lamine Yamal ve Lionel Messi'yi bir araya getiren fotoğraf: İki efsanenin doğuşu

Aralık 2007'de Messi iki La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı ama Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Thierry Henry ve daha pek çok tanınmış yıldızla dolu bir kadroda henüz yeni bir yetenekti. "Size bir oyuncu listesi verdiler - her ay için bir tane" diyor Monfort. "Acele etmemeniz gerekiyor. Genellikle futbolcular gelir ve 'Hadi gidelim, hadi yapalım' derler. Acelem var; ne yapmak istiyorsun?" derler.