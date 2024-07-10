Arjantin Copa Amerika'da finalde! Lionel Messi tarihe geçti...
Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı 2-0 mağlup eden Arjantin adını finale yazdıran ilk takım oldu. Messi üst üste 3 büyük turnuvada finale çıkmayı başararak dünya futbol tarihine geçti.
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Arjantin, Copa Amerika yarı finalinde Kanada ile karşılaştı.
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Metlife Stadı'nda oynanan maçı Arjantin, Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.
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Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.
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Uluslararası golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor.
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Bununla birlikte Lionel Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.
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Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finalde 11 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya yarı final mücadelesinin galibiyle oynayacak.
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Final 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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