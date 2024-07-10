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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arjantin Copa Amerika'da finalde! Lionel Messi tarihe geçti... - Futbol Haberleri

        Arjantin Copa Amerika'da finalde! Lionel Messi tarihe geçti...

        Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı 2-0 mağlup eden Arjantin adını finale yazdıran ilk takım oldu. Messi üst üste 3 büyük turnuvada finale çıkmayı başararak dünya futbol tarihine geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:42
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          Arjantin, Copa Amerika yarı finalinde Kanada ile karşılaştı.

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          Metlife Stadı'nda oynanan maçı Arjantin, Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

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          Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

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          Uluslararası golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor.

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          Bununla birlikte Lionel Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

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          Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finalde 11 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya yarı final mücadelesinin galibiyle oynayacak.

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          Final 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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