Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı

OKYANUSTA TROPİKAL SULARDA YOĞUN

Balığı daha sonra arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan tür olduğunu tespit etti. Kral balığı olarak bilinen türle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gökoğlu, okyanusta ekvatora yakın tropikal bölgelerde popülasyonu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen ocak ayında da Lübnan'da gözlendiğini söyledi.