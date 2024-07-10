EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
EURO 2024'te ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere bu akşam karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız karşısında 2-1 kazanıp son 4 takım arasına kalan Hollanda'nın hedefi 1988'deki turnuva gibi finale gitmek. İngiltere ise üst üste ikinci kez finalde yer almayı hedefliyor. Kazanan ekip finalde İspanya'nın rakibi olacak. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere bugün karşı karşıya gelecek.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te İspanya'nın finaldeki rakibi belli olacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.
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Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.
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Müsabakayı kazanacak takım, İspanya ile 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçına çıkacak.
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YARI FİNAL YOLLARI
Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.
'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
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Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.
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İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.
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İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.
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HOLLANDA HÜCUMDA DAHA ETKİLİ
Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.
İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.
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Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.
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REKABETTE 23. RANDEVU
Hollanda ile İngiltere, A milli takım seviyesinde 23. kez karşı karşıya gelecek.
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Rekabette geride kalan 2 müsabakanın 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, İngiltere 31 golle karşılık verebildi.
İki takım arasında oynanan son 8 maçın 5'inde 90 dakikalar eşitlikle tamamlandı.
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MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.
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İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.