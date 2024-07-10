EURO 2024'te son finalist belli oluyor!

YARI FİNAL YOLLARI

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.