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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yakup Eren 23 yaşındaydı... Öldüren deneme | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!

        Erzurum Karayazı'da, 23 yaşındaki Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Eren'in cansız bedeni, suya kapıldığı yerin 40 kilometre uzağında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:15
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        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
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        Erzurum'da olay Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde yaşandı. Çobanlarla hayvanlarını otlatan Yakup Eren (23), sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.

        BÖLGEYE JANDARMA VE AFAD GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre yanındaki çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Derede kaybolan Eren'i arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

        40 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, Yakup Eren’in bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu.

        Bekar olan Eren’in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Erzurum
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