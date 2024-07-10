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Bursa'da olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.

KEPÇEYLE GÜBRE TAŞIRKEN CESET BULDU DHA'da yer alan habere göre B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi.

CESET TANINMAYACAK HALDEYDİ Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BOĞAZINI KESİP ARAZİYE ATMIŞ İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu (24), cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.

SUÇ ALETİ ARAMASI YAPILDI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi.

KATİL KOCA İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.