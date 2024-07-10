Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!

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İstanbul'da, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda, şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun; müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

NİŞANLISI İLE GEÇİP MASAYA OTURDU AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı.

KAFASINA YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi.

YÜZÜNE TEKMELER ATMAYA BAŞLADI Yine bu sırada Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına tekme attığı, maktulün nişanlısının araya girerek engel olmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, yere düşen Aytekin'in yüzünde Öztaşçı'nın attığı tekme ve yumruklar nedeniyle kanamalar olduğu ifade edildi.

ZANLILAR: BİLİNCİMİZ YERİNDEYDİ İddianamede savunmasına yer verilen Öztaşçı, sanık Ceyhun Tuzcu'yla dışarıda şarkı sözü yazdıklarını, telefonlarının şarjı bittiği için saat 04.00 sıralarında restorana gittiklerini, gitmeden önce alkol aldıklarını ancak bilincinin yerinde olduğunu anlattı.

MAKTULÜN KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER Masada uyukladığı sırada yan masadaki Aytekin'in Tuzcu'yla konuşmaya başladığını aktaran Öztaşçı, Aytekin'in kendilerine, "Yemek mi yediniz, bu tepsiler ne? İçeceğinizi başka yerde için, yoksa suratınıza yersiniz" dediğini ve yanlarına gelerek gözlerini kendisinden ayırmadan küfür ettiğini öne sürdü.

"TAHRİK ETTİ" SAVUNMASINDA BULUNDU Öztaşçı, söylediklerini gururuna yediremediği için sipariş verdiği sırada Aytekin'in yanına giderek çenesine yumruk attığını, yere düşen Aytekin hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramalarını istediğini, Aytekin'e tahrik altında sinirle vurduğunu iddia etti. Sanık Ceyhun Tuzcu ise iddianamede yer alan ifadesinde, telefonlarının şarjı bittiği için lokantaya gittiklerini belirterek, masada oturdukları esnada maktulün kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

"MAKTULÜN DARP GİRİŞİMİ OLMADI" Öztaşçı'nın bir anlık sinirle yanına gittiği Aytekin'e 2-3 yumruk attığını söyleyen Tuzcu, "Yere düşen maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Üzerinde silah bulunabilir diye ve anneme küfür ettiği için tekmeledim. Hayrettin'in vurmaya devam etmesi üzerine uzaklaştım. Maktulün bize karşı bir darp girişimi olmadı. Maktulün yüzünden kan geldiğini görünce hemen ambulans çağrılmasını istedim. Pişmanım." dedi.

TANIK NİŞANLININ İFADESİ İddianamede beyanına yer verilen tanık Sandra Maria Magdelana Zeppin de Aytekin'in nişanlısı olduğunu, 3 Şubat'ta farklı saat ve mekanlarda alkol aldıklarını, 4 Şubat günü saat 05.30'da ise yemek için restorana gittiklerini ifade etti.

"KAVGA EDER BİR HALLERİ YOKTU" Restoranda yan masada iri yapılı iki erkeğin oturduğunu, sanık Ceyhun Tuzcu'nun sürekli kendisine baktığını belirten Zeppin, Tuzcu'nun bakışlarından rahatsız edici bir durum sezmediğini kaydetti. Zeppin, Aytekin'in masada yüzü sanıklara dönük şekilde oturduğunu ve sipariş vermek için ayağa kalktığında aralarında konuşma geçtiğini ancak kavga eder bir halleri olmadığını anlattı.

"BU ADAMLAR SİNKAFLI KÜFÜRLER KULLANIYOR" Tuzcu'nun bu sırada küfür ettiğini, nişanlısına "Bu adamlar sinkaflı, kötü kelimeler kullanıyorlar, farkında mısın?" dediğini aktaran Zeppin, Aytekin'in ise "Boşver" diyerek sipariş vermeye gittiğini söyledi.

"YERDE DARPETMEYE DEVAM ETTİLER" Zeppin, beyanının devamında şunları kaydetti: "Umut Emre Aytekin sipariş vermeye gittikten 30 saniye sonra şüpheliler kendi aralarında anlamadığım bir şeyler konuştular. Ardından Umut Emre'nin yanına gittiler. Sanık Hayrettin Öztaşçı, Umut Emre'ye arkadan yaklaşarak sert bir şekilde yumruk atıp yere düşürdü. Yerde darbetmeye devam etti. Ceyhun Tuzcu'yla birlikte hareket ederek yerde tekmelemeyi sürdürdüler. Müdahale ederek Umut Emre'nin üzerinden şüphelileri itekledim. Daha fazla darbetmelerine engel oldum. Bağırarak etraftan yardım istedim. Umut Emre'nin şüphelilere bir eylemi olmadı. Şahısları ilk defa gördüm." İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.