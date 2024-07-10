İnsan davranışları ile tasarım arasındaki ilişki şaşırtıyor: İşte metrolarda neden yan yana oturulduğu!
Birçok insan, işe giderken metro gibi toplu taşıma araçlarını seçiyor. Çok tercih edilen metroların iç tasarımı ise sadece estetik veya konfor faktörleri baz alınarak yapılmıyor. Peki, metrolardaki oturma düzeni neye göre hazırlanıyor? İşte, sizin için metrolarda neden yan yana oturulduğu!
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Çoğu ülkede metroların oturma düzeni, yolcuların genellikle yan yana oturacağı şekilde tasarlanıyor. Bu tercihin arkasında yatan birkaç önemli sebep bulunuyor. Biz de haberimizde metroların neden ikişerli değil de yan yana oturulacak şekilde tasarlandığına dair detayları derledik. İşte, o sebepler!
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1. METRO KULLANIMI ZORLAŞIRDI
Metrolardaki oturma düzeni, otobüslerde olduğu gibi ikişer koltuklu olsaydı yolcuların metroya iniş ve binişleri oldukça zorlaşırdı. Genellikle kısa süreli olarak kullanılan metrolar, özellikle iş çıkış saatlerinde daha da kalabalık olduğundan iniş ve binişler aksardı dolayısıyla ikişerli koltuk düzenlemesi pratik olmazdı.
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2. FAZLA KOLTUK YOLCULARIN AKIŞINI ENGELLİYOR
Metrolarda fazla koltuk olması, yolcuların çıkış kapılarına yakın direklerde beklemeyi tercih etmelerini etkiliyor. Bu nedenle metroların kapıları geniş tasarlanıyor. İç mekanda bulunan fazla koltuklar ise insanların koltuklara yerleşmek için orta alanda daha fazla zaman geçirmelerine yol açarak diğer yolcuların binişini veya inişini engelliyor.
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3. METRO TASARIMLARI YOLCULARA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLİYOR
Metroların tasarımı, genellikle yolcuların tercih ve davranışları göz önünde bulundurularak yapılır. Özellikle yoğun kullanım saatlerinin dışında yapılan araştırmalar, yolcuların metroyu nasıl kullandıklarını ve tercih ettikleri oturma düzenlerini analiz eder.
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Böylece yolcunun iki seçeneği varken hangisini tercih ettiği anlaşılır. Bu araştırmalar, yolcuların genellikle birbirlerine yakın oturmayı tercih etmediklerini ortaya koyuyor yani kimse yokken en uzak köşelere oturmayı seçiyorlar. Böylelikle sakin saatlerde yolcular birbirinden uzağa oturabiliyor ancak kalabalık saatlerde ise yolcu akışı göz önünde bulundurulduğundan koltuklar yan yana yapılıyor.
Kaynak: New York Times, Transportation Research Board