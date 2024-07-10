Böylece yolcunun iki seçeneği varken hangisini tercih ettiği anlaşılır. Bu araştırmalar, yolcuların genellikle birbirlerine yakın oturmayı tercih etmediklerini ortaya koyuyor yani kimse yokken en uzak köşelere oturmayı seçiyorlar. Böylelikle sakin saatlerde yolcular birbirinden uzağa oturabiliyor ancak kalabalık saatlerde ise yolcu akışı göz önünde bulundurulduğundan koltuklar yan yana yapılıyor.

Kaynak: New York Times, Transportation Research Board