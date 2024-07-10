Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat! | Son dakika haberleri

        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!

        Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı. Kenti temmuz ve ağustos aylarında çok daha zor günlerin beklediğini söyleyen uzmanlar, kuraklığın temel nedenlerinin mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış sulama olduğunun altını çiziyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Burdur'da 4 yıldır susuz tarım yapan Dr. Ece Aynur Onur, kentte kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

        • 2

          Temmuz ve ağustosta kenti çok daha zor günler beklediğini ifade eden Dr. Onur, Burdur'da yaşanan susuzluğun 3 önemli nedeni olduğunu belirterek bunların, mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış sulama olduğunu anlattı.

        • 3

          Kentin, mermer ocaklarının en yoğun olduğu illerin başında geldiğini anlatan Dr. Onur, "Mermer bloklarının kesiminde tonlarca su harcanıyor ancak bu kullanımın kaydı ve denetimi yok." dedi.

        • 4

          Kuraklığın ikinci nedenini ise kaçak sondajlara bağlayan Onur, "Örneğin Karataş Gölümüz, çevresindeki yüzlerce kaçak sondaj nedeniyle tamamen kurudu. Şimdi Burdur Gölümüz de aynı tehlike ile karşı karşıya. Kaçak sondajlar 15 bin TL gibi sembolik cezalarla yasal hale getiriliyor, acilen bunun önüne geçilmeli." diye konuştu.

        • 5

          Onur üçüncüsü neden olarak da "Burdur ve çevresinde büyükbaş yemi olarak yetiştirilen mısır ve yoncanın dönümüne senede 700 ile 1000 ton arasında su harcanıyor. Kuraklık tehdidi altında çok su tüketen tarım ürünlerini üretmek ne yazık ki susuzluğa, kuraklığa davetiye çıkarmak demektir. Burdur gibi kuraklık ve susuzluk yaşayan bir şehirde peyzaj düzenlemesi mutlaka sulamasız yetiştirilebilecek bitkilerle yapılmalı ve eğlence havuzları bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmalıdır" dedi.

        • 6

          Burdur'da 4 yıldır yürüttüğü susuz tarım projesinin kentin susuzluk ve kuraklığına çare olacak çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Dr. Ece Aynur Onur, "Kuraklığa sebep olan mısır, yonca, mermer sarmalından çıkmamızın tek yolu susuz tarım ile ekonomik değeri yüksek şifalı bitkiler ve gıda üretimi yapmaktır" dedi. 

        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Habertürk Anasayfa