Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor

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Hafsanur Sancaktutan, o sıralarda sevgilisi olmayan kadınların kendi aralarında konuştuğu, "Adam yok ki... Olanların hepsi evlendi" şeklindeki cümleyi röportajda sarf edince tartışma yarattı.

Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna kahkaha atarak; "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Adam'lığın ne olduğu üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Bazıları da Sancaktutan'ın cümlesini; "Hep birlikte merak ediyoruz. Hafsanur hanımın adamlık kriterleri nelerdir?" şeklinde ti'ye aldı. REKLAM

Daha önce Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile kısa süreli ilişki yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın adı son basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı.