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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor

        Hafsanur Sancaktutan'ın, "Ortalıkta adam kalmadı" cümlesi tartışma başlattı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun cümlesini ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:45
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        Hafsanur Sancaktutan, o sıralarda sevgilisi olmayan kadınların kendi aralarında konuştuğu, "Adam yok ki... Olanların hepsi evlendi" şeklindeki cümleyi röportajda sarf edince tartışma yarattı.

        Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna kahkaha atarak; "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Adam'lığın ne olduğu üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Bazıları da Sancaktutan'ın cümlesini; "Hep birlikte merak ediyoruz. Hafsanur hanımın adamlık kriterleri nelerdir?" şeklinde ti'ye aldı.

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        Daha önce Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile kısa süreli ilişki yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın adı son basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı.

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