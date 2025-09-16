Devler Ligi'nde Filistin bayrağı engeli!
Real Madrid ile Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi
İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.
Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.
Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.