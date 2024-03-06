Yeni asgari ücret desteği nasıl uygulanacak?

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Geçen yıl işçi başına aylık 500 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 700 liraya çıkartıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı genelgeye göre, geçen yılın aynı ayında çalıştırılan prime esas kazancı günlük 671 TL (aylık 20.130 TL) olan işçi sayısını geçmemek üzere bu yıl SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarda işçi başına günlük 23,33 TL (aylık 700 TL) prim indirimi yapılacak. Prim desteği 2024 yılı ocak – aralık döneminde uygulanacak. 2024 yılı içinde ilk defa faaliyete geçen işyerlerinden bildirilen işçilerin ise tamamı için günlük 23,33 TL prim indirimi desteği sağlanacak. Prim desteği İşsizlik Fonu'ndan finanse edilecek.

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Yer altı maden işyerlerinde en düşük ücret asgari ücretin iki katından az olamayacağı için bu işyerlerinde günlük 1.789 TL (aylık 53.670 TL) limiti uygulanacak. Toplu iş sözleşmesine tabi işyerlerinde ise günlük 1.341 TL (aylık 40.230 TL) sınırı dikkate alınacak.

Gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteği SGK tarafından doğrudan başlatılacak. Asgari ücret desteği esas olarak özel sektör işverenlerine sağlanıyor. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda işçi çalıştıran işverenler destekten yararlanamıyor. Diğer kamu işverenleri yararlanabiliyor. Destekten yararlanmaması gereken işverenlerin SGK’ya başvurarak desteğin sona erdirilmesini istemesi gerekiyor.

EMEKLİ İŞÇİLER İÇİN DESTEK SAĞLANMAYACAK

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Emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışıyorlar. SGDP’ne tabi işçiler için asgari ücret desteği sağlanmayacak. Geçen yıl çalıştırılan işçi hesabında da dikkate alınmayacaklar.

YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELER İÇİN DESTEK YOK

Destekten yararlanılabilmesi için 2024 yılında aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekiyor. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını artıracak mahiyetteki ek prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak gün sayılarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki prim gün sayıları dikkate alınacak.

PRİM BORCU OLAN İŞVERENE DESTEK VERİLMEYECEK

Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2024 yılında SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya borcun çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması gerekiyor. SGK’ya borcu bulunan işverenler, söz konusu borç ödenmediği veya yapılandırılmadığı takdirde destekten yararlanamayacaklar.

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Bu durumdaki işverenler, borcu ödedikleri veya yapılandırdıkları tarihten itibaren destekten yararlanmaya başlayacaklar.

GÜNDELİKÇİ, BAKICI ÇALIŞTIRAN İŞVEREN DE YARARLANACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9’uncu maddesi uyarınca ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı çalıştıran işverenler ile konut kapıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Bu kişileri çalıştıran işverenlere sağlanan destek tutarı, ödeyecekleri primden mahsup edilecek. Böylece ev hizmetlerinde çalıştırdıkları bakıcı, gündelikçi gibi işçiler ile kapıcılar için her ay 700 TL daha az prim ödeyecekler. İlk defa bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da destekten yararlanacaklar.