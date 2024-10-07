Derya Uluğ: Âşık Mahzuni Şerif'i canlandırmak isterim

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Derya Uluğ, Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derya Uluğ; "Kıbrıs'ta sahne almayı seviyoruz. Ekim ayı boyunca yoğun bir turnedeyiz. Sağlığımız elverdiği müddetçe bütün enerjimizle devam edeceğiz" dedi. 'Gelin Takımı' filminde kendisini canlandıran Uluğ, "Kimin hayatını oynamak isterdiniz?" sorusuna; "Bir kadının erkek rolüne bürünme imkânı olursa Âşık Mahzuni Şerif'i canlandırmak isterim. Hayat hikâyesini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Bir de, Sezen Aksu... Onun hayatını yansıtabilmek çok detay gerektirir." diye cevapladı.

REKLAM "ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM" Vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile ilgili duygu ve düşünceleri kendisine sorulan Derya Uluğ; üzüntüsünü ve kızgınlığını; "Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı" şeklinde dile getirdi.

Âşık Mahzuni Şerif (1939 - 2002)