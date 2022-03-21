"EVLİLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Bir süredir Celal Can Algül ile aşk yaşayan Şensoy, daha sonra gazetecilerin "Mutlu giden bir ilişkiniz var, evlilik planınız var mı?" sorusuna ise "Zor zamanlar geçirdik. Şu anda aklımızda böyle bir düşünce yok." cevabını verdi.