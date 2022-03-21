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Derya Baykal: Bebek bakmaya gidiyorum

Oyuncu Derya Baykal, dün akşam kızı Derya Şensoy ile birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Baykal, gazetecilerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna geçtiğimiz yıl dünyaya gelen torunu Pera'yı kastederek "Bebek Bakıyorum. Şimdi de oraya gidiyorum" yanıtını verdi

21.03.2022 - 10:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derya Baykal, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy ile birlikte Ortaköy'deki bir düğüne katıldı. Çıkışta görüntülenen Baykal, "Oğlumun yakın arkadaşının düğünüydü. Biz de bu mutlu günlerinde yanlarında olduk." dedi.

  • "BEBEK BAKMAYA GİDİYORUM"

    Derya Baykal, daha sonra muhabirlerin, "Siz neler yapıyorsunuz?" sorusuna ise geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya gelen torunu Pera'yı kastederek "Ben bir şey yapmıyorum. Bebek Bakıyorum. Şimdi de oraya gidiyorum." yanıtını verdi.

  • Annesinden hemen sonra mekandan çıkan Derya Şensoy ise "Ağabeyimin çok yakın arkadaşı, benim de elinde büyüdüğüm Cevat ağabeyimin düğünü. Bu özel gününde kendisini yalnız bırakmadık. Sabah çekimim olduğu için ben erken ayrılmak durumunda kaldım." dedi.

  • "EVLİLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

    Bir süredir Celal Can Algül ile aşk yaşayan Şensoy, daha sonra gazetecilerin "Mutlu giden bir ilişkiniz var, evlilik planınız var mı?" sorusuna ise "Zor zamanlar geçirdik. Şu anda aklımızda böyle bir düşünce yok." cevabını verdi.

  • 70 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

    Öte yandan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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