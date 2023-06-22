Dereotu Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Dereotu Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Dereotu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir bitkidir. Siz de ihtiyacınız olduğunda manavdan ya da marketten almak yerine bahçenizde taze teze toplamak istemez misiniz? Bunun için dereotu ne zaman ekilir, dereotu çok su ister mi gibi soruların cevaplarını bilmeniz gerekir. Bu yazımızda dereotu yetiştirmeyle ilgili tüm püf noktalarını bulabileceksiniz. İşte dereotu ekimi ve bakımı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

Dereotu Bitkisi Genel Özellikleri

Dereotu, maydanozgiller ailesine ait bir yıllık bir bitkidir. İnce, ipliksi yaprakları ve sarı çiçekleri olan bu bitki, genellikle yemeklerde kullanılır ve oldukça aromatiktir. Tıbbi ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılabilir.

Dereotu Ne Zaman Ekilir?

Dereotu ekim zamanı bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. İdeal olarak, don tehlikesi geçtikten sonra ilkbahar aylarında ekilir.

Dereotu Nasıl Ekilir?

Dereotu yetiştirmek aslında tahmin edildiği kadar zor bir süreç değildir. Doğru teknik ve düzenli bakımla kolaylıkla yetişebilmektedir. Şimdi bu süreçleri inceleyelim:

Toprak hazırlığı: Dereotunun yetişeceği alanın iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Dereotu, iyi drenaj özellikleri olan hafif asidik bir toprakta en iyi şekilde yetişir. Toprağın altına kompost veya organik gübre eklemek bitkinin beslenmesine yardımcı olacaktır.

Dereotunun yetişeceği alanın iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Dereotu, iyi drenaj özellikleri olan hafif asidik bir toprakta en iyi şekilde yetişir. Toprağın altına kompost veya organik gübre eklemek bitkinin beslenmesine yardımcı olacaktır. Tohum ekimi: Dereotu tohumları yüzeye ekilir, çünkü tohumların büyümesi için ışık gerekir. Tohumları toprağın üzerine serpin ve hafifçe bastırın, ancak toprakla tamamen örtmeyin. Tohumların birbirine çok yakın olmamasına dikkat etmek önemlidir. Aksi halde bu filizlenme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Dereotu tohumları yüzeye ekilir, çünkü tohumların büyümesi için ışık gerekir. Tohumları toprağın üzerine serpin ve hafifçe bastırın, ancak toprakla tamamen örtmeyin. Tohumların birbirine çok yakın olmamasına dikkat etmek önemlidir. Aksi halde bu filizlenme sürecini olumsuz etkileyebilir. Sulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra, toprağı nemli tutmak için bolca su verin. Ancak, su birikintilerinin oluşmaması önemlidir çünkü aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir.

Tohumlar ekildikten hemen sonra, toprağı nemli tutmak için bolca su verin. Ancak, su birikintilerinin oluşmaması önemlidir çünkü aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Bakım: Tohumlar çimlenip filizlendikten sonra, sulama ve yabani ot kontrolü yapmaya devam edin. Ayrıca, bitkinin sağlıklı büyümesi için düzenli olarak besin takviyesi yapın.

Tohumlar çimlenip filizlendikten sonra, sulama ve yabani ot kontrolü yapmaya devam edin. Ayrıca, bitkinin sağlıklı büyümesi için düzenli olarak besin takviyesi yapın. Hasat: Dereotu genellikle ekimden 6-8 hafta sonra hasat edilmeye hazır hale gelir. Yapraklar genç ve taze olduğunda en çok aromaya sahip olurlar. Bu yüzden hasat zamanı geldiğinde hızlı olun.

Dereotu Ne Sıklıkla Sulanır?

Dereotu çok su ister mi sorusu balkonunda ya da bahçesinde dereotu yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Dereotu, toprağın sürekli nemli olduğu bir ortamda en iyi şekilde büyür. Ancak bu, aşırı sulama yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Dereotu düzenli olarak sulanmalıdır. Dereotu bitkisi suyu sevse de, aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir.

Dereotu Hangi Ayda Ekilir?

Dereotu ilkbahar geç donlarının ardından toprak ısındığında ekilir. Türkiye’de dereotu ekimi Mart-Nisan ayları arasında yapılabilir.

Dereotu Ekimi Ve Sulaması

Dereotu ekimi tohum yöntemiyle yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunmaktadır. Tohumlar çok yakın aralıklarla serpilmemelidir. Aksi halde büyümek için yeterli alanları olmayacaktır.

Toprak isteği: Dereotu, hafifçe asidik pH'ye sahip iyi drenajlı topraklarda en iyi şekilde büyür. Aynı zamanda ev yapımı kompost ya da yanmış hayvan gübresi ile toprağınızı zenginleştirebilirsiniz.

Dereotu, hafifçe asidik pH'ye sahip iyi drenajlı topraklarda en iyi şekilde büyür. Aynı zamanda ev yapımı kompost ya da yanmış hayvan gübresi ile toprağınızı zenginleştirebilirsiniz. İklim isteği: Dereotu, ılıman iklimi sever. Bununla birlikte aşırı sıcaklara dayanıklı değildir ve ekim zamanı için don tehlikesinin geçmesini beklemek en iyisidir.

Dereotu, ılıman iklimi sever. Bununla birlikte aşırı sıcaklara dayanıklı değildir ve ekim zamanı için don tehlikesinin geçmesini beklemek en iyisidir. Su isteği: Dereotu, toprağın sürekli nemli olduğu bir ortamda en iyi şekilde büyür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner