Çilek Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Çilek Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Herkes tarafından sevilen ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan çilek, evlerde ve bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Kendi çileğinizi yetiştirmek, hem doğal ve sağlıklı meyvelere ulaşmanızı sağlar hem de bahçenize güzel bir görünüm katarken sizi için de keyifli bir uğraş olabilir. Peki, çilek ne zaman ve nasıl ekilir? Çilek ekimi hangi ayda olur? Çilek çok su ister mi? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Çilek Nasıl Bir Bitkidir?

Çilek, Rosaceae ailesine ait bir meyve türüdür. Küçük, çok yıllık bir bitki olan çilek, aslında yabani doğada kendiliğinden yetişebilen bir meyvedir. Kırmızı, tatlı ve aromatik meyveleri ile bilinen çilek, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Ancak kendi çileğini yetiştirmek özel bilgi ve dikkat gerektirir.

Çilek Ne Zaman Ekilir?

Çilekler, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ekilir. İlkbahar ekiminde çilekler, yaz boyunca olgunlaşır ve hasat edilir. Sonbahar ekiminde ise, bitkiler soğuk kış aylarında dinlenme sürecine girer ve ilkbaharda ürün vermeye başlar.

Çilek Nasıl Ekilir?

Çilek ekimi için toprağın bir takım hazırlık sürecine ihtiyacı vardır. Çilek bol mineralli ve kompost yönünden zengin topraklarda sağlıklı yetişir ve yüksek verim verir. Şimdi adım adım çilek nasıl ekilir inceleyelim.

Çilek fidelerini ekmeden önce, toprağı iyice havalandırın ve gerekirse kompost veya organik gübre ile zenginleştirin.

Çilek fidelerini yaklaşık 30-40 cm aralıklarla ekin. Bu, bitkilerin büyüdükçe ihtiyaç duyacakları alanı sağlayacaktır.

Fideleri toprağa ekin, köklerin tamamen toprağın altında olmasına dikkat edin ancak yapraklarının toprağın üzerinde kalmasını sağlayın.

Çilek fideleri toprağa ekildikten sonra malçlama işleminin yapılması önemlidir. Malçlama malç örtüsüyle ya da samanla fidelerin köklerinin kapatılması işlemine verilen isimdir. Bu işlemle hem toprak sürekli nemli kalacak hem de meyveler toprağa değmeyeceği için hasar görmeyecekler.

Ekimden sonra, fideleri hemen sulamayı unutmayın.

Çilek Ne Sıklıkla Sulanır?

Çilek yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir soru da çilek çok ister mi sorusudur. Çilekler düzenli sulama isteyen bitkilerdir. Bu sebeple çilekler, toprak kuruduğunda sulanmalıdır. Genellikle haftada bir kez sulama yeterli olacaktır ancak hava koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak bu değişebilir. Çilekler gerektiğinden fazla sulanmamalıdır. Aksi halde aşırı su köklerin çürümesine ve hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle, sulama yaparken dikkatli olunmalı ve toprağın iyi drenajlı olduğundan emin olunmalıdır.

Çilek Hangi Ayda Ekilir?

Çilekler genellikle ilkbahar mevsiminde Mart-Nisan aylarında veya sonbahar mevsiminde Eylül-Ekim aylarında ekilir.

Çilek Ekimi ve Sulaması

Çilek ekimi, toprağın ısındığından ve toprağın yeterli nem içerdiğinden emin olunarak yapılmalıdır.

Toprak isteği : Çilekler, humuslu, iyi drenajlı ve nötr pH'li toprağı tercih eder.

: Çilekler, humuslu, iyi drenajlı ve nötr pH'li toprağı tercih eder. İklim isteği: Çilekler, ılıman iklimi tercih eder ancak birçok çeşidi farklı iklim koşullarına adapte olabilir. Ancak çok sıcak ve çok soğuk hava koşullarından kaçınılmalıdır.

Çilekler, ılıman iklimi tercih eder ancak birçok çeşidi farklı iklim koşullarına adapte olabilir. Ancak çok sıcak ve çok soğuk hava koşullarından kaçınılmalıdır. Su isteği: Çilekler, toprağın nemli ancak aşırı suya maruz kalmamasını tercih eder.

Çilek Ne Kadar Sürede Yetişir?

Çilek fideleri genellikle ekimden 4-6 hafta sonra meyve vermeye başlar. Ancak çileklerin tamamen olgunlaşması ve hasat için hazır olması, ekim tarihine ve çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner