Deren Talu, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Son Kale Hacıbey' adlı sinema filminin bir sahnesinde erkek kılığıyla kamera karşısına geçti

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Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ile Yurdaer Okur'un paylaştığı, Wonder Yapım/ Erdal Küçük ve Önder Asru yapımcılığında çekilen 'Son Kale Hacıbey' filminin gösterim tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Konstantin Konovalov'un senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko'nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, sinemaseverlerle 23 Ekim'debuluşacak.

Los Angeles Santa Monica College'da sanat tarihi ve oyunculuk eğitimi almasının ardından Eric Morris'ten de metot oyunculuğu dersleri alan, Türkiye'de Derya Alabora ile çalışan Deren Talu, 'Son Kale Hacıbey' ile ilk kez bir sinema projesinde yer aldı.

18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı 'Ahmet Paşa'nın kızı 'Fatma' karakterini canlandıran Deren Talu, hikâye gereği babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizli bir köye gönderiliyor. Cesareti ve savaş yeteneğiyle babasını ve Hacıbey Kalesi'ni kurtarmak için yola çıkan 'Fatma', kendisine bu yolda yardım eden gözü pek Kozak askeri 'Andrey' ile mücadele ve heyecan dolu yeni bir hayatın temellerini de atıyor. Güzelliği ve iddialı görünümüyle her daim adından söz ettiren Deren Talu, filmin bir sahnesinde erkek kılığında filmleri izleyenleri şaşırtacak. Ağır savaş kostümleri giyen ve çekimler için kilometrelerce yol yürüyen Talu, 'Son Kale Hacıbey' ile farklı bir yönünü ortaya çıkaracak.

Vizyon için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Talu, "16 yaşındayken Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat içimde bu mesleğe olan tutkumu her zaman taşıdım. Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek her zaman beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden 'Son Kale Hacıbey' projesi benim için özel bir yere sahip" açıklamasında bulundu.