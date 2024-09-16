Derbi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray maçı hangi tarihte oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler derbi tarihine çevrildi. Galatasaray kritik derbi öncesinde Gaziantep ile eksik olan maçını oynayacak. Öte yandan Kasımpaşa engelini 0-2 geçen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray maçının tarihini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakibi Galatasaray ise 4 maça çıktı ve dördünü de kazandı. Sarı- kırmızılılar, derbi öncesinde 17 Eylül Salı günü (yarın) ertelenen Gaziantepspor maçına çıkacak. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
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DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
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TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül 2024 Cuma
Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK
20:00 - Mersin Stadyumu
21 Eylül 2024 Cumartesi
Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor
17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Fenerbahçe vs Galatasaray
20:00 - Ülker Stadyumu
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22 Eylül 2024 Pazar
Çaykur Rizespor vs Samsunspor
17:00 - Çaykur Didi Stadyumu
Kasımpaşa vs Antalyaspor
17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor
20:00 - Yeni Adana Stadyumu
Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor
20:00 - Beşiktaş Park
23 Eylül 2024 Pazartesi
Göztepe vs Bellona Kayserispor
20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu
Gaziantep FK vs Trabzonspor
20:00 - Kalyon Stadyumu
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