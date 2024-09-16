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        Haberler Bilgi Spor Derbi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray maçı hangi tarihte oynanacak?

        Derbi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray maçı hangi tarihte oynanacak?

        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler derbi tarihine çevrildi. Galatasaray kritik derbi öncesinde Gaziantep ile eksik olan maçını oynayacak. Öte yandan Kasımpaşa engelini 0-2 geçen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray maçının tarihini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:28
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        • 1

          Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakibi Galatasaray ise 4 maça çıktı ve dördünü de kazandı. Sarı- kırmızılılar, derbi öncesinde 17 Eylül Salı günü (yarın) ertelenen Gaziantepspor maçına çıkacak. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          20 Eylül 2024 Cuma

          Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK

          20:00 - Mersin Stadyumu

          21 Eylül 2024 Cumartesi

          Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor

          17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

          Fenerbahçe vs Galatasaray

          20:00 - Ülker Stadyumu

        • 6

          22 Eylül 2024 Pazar

          Çaykur Rizespor vs Samsunspor

          17:00 - Çaykur Didi Stadyumu

          Kasımpaşa vs Antalyaspor

          17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

          Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor

          20:00 - Yeni Adana Stadyumu

          Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor

          20:00 - Beşiktaş Park

          23 Eylül 2024 Pazartesi

          Göztepe vs Bellona Kayserispor

          20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu

          Gaziantep FK vs Trabzonspor

          20:00 - Kalyon Stadyumu

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