Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Depremzede ressam sahildeki kayaları renklendiriyor

        Depremzede ressam sahildeki kayaları renklendiriyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafe ve restoranların duvarlarına yaptığı resimlerle geçimini sağlayan Sarar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Çay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        • 2

          Sarar, yıkılan 5 katlı binanın enkazından ailesiyle kurtarıldı.

        • 3

          Afetin ardından yaşadığı olumsuzlukları unutmak için resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına taşıdığı kalem ve boyalarıyla, kayaları kuş, balık ve meyve gibi figürlerle renklendiriyor.

        • 4

          Edanur Sarar, çizimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi amaçladığını söyledi.

        • 5

          Kayaları tuval olarak kullandığını belirten Sarar, "Sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmayı istedim. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum" dedi.

        • 6

          Sahilde yürüyüş yapanlardan 60 yaşındaki Mustafa Hatay da resimleri beğendiğini dile getirdi.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Habertürk Anasayfa