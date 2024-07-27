Depremzede ressam sahildeki kayaları renklendiriyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafe ve restoranların duvarlarına yaptığı resimlerle geçimini sağlayan Sarar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Çay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
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Sarar, yıkılan 5 katlı binanın enkazından ailesiyle kurtarıldı.
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Afetin ardından yaşadığı olumsuzlukları unutmak için resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına taşıdığı kalem ve boyalarıyla, kayaları kuş, balık ve meyve gibi figürlerle renklendiriyor.
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Edanur Sarar, çizimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi amaçladığını söyledi.
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Kayaları tuval olarak kullandığını belirten Sarar, "Sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmayı istedim. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum" dedi.
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Sahilde yürüyüş yapanlardan 60 yaşındaki Mustafa Hatay da resimleri beğendiğini dile getirdi.
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