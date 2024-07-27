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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası

        Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında flaş bir tranfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldızı transfer etmek istiyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:11
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          Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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          Sky Italia'dan Rudy Galetti'nin haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti.

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          Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi.

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          Beşiktaş çok yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor.

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          Siyah beyazlı takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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          Beşiktaş ile 39 maça çıkan 18 yaşındaki golcü, 12 gol ve 3 asist yaptı.

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