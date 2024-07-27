İstanbul konutta Barcelona'yı solladı

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Konut fiyatları da kiralar da aldı başını gitti. Özellikle İstanbul’da konut sahibi olabilmek artık çok ama çok zor. İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı çalışma İstanbul’un konut fiyatlarında Barcelona’yı solladığını ortaya koydu. Verileri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe paylaştı…

* Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı oldu.

* Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.

* Konut kiralarında da İstanbul'un bir çok ilçesi Barcelona'dan daha pahalı. Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün. * İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedeli yüzde 888, kira bedeli yüzde 1025 arttı.