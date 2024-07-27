'Boncuklu Tarla'daki keşifler takı kültürüne yeni boyut kazandırdı

"BİLİM İNSANLARI, BU OBJELERİN İSMİNİ LABRET OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI"

Bazı takıların Paleolitik (Eski Taş Devri) çağa kadar uzandığını, ancak kulaklar için kullanılan küpe labretler hakkında çok az veri olduğunu ifade eden Kodaş, “Mezarın içinde labreti ilk defa net bilgileri Boncuklu Tarla’da elde ettik. Bu da bize daha çok kulak tıkacı gibi farklı isimlerle anılan isimlerin aslında dudak labreti ya da labret şeklinde küpeler olduğu gösterdi bize. Bu aslında 2017 yılında gözlemlediğimiz ve yaptığımız bir çalışmaydı.