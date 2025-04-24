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        Haberler Yaşam Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı

        Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı

        İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Deprem boyunca kurtulmaya çalışan papağanının çırpınışları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:27
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        Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı
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        İstanbul Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Zeytinburnu’nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti.

        Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağanın çırpınışları ve kafesten kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Depremi hisseden papağan
        #silivri deprem
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