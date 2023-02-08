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Depremde büyük yıkımın gerçekleştiği Nurdağı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle adeta enkaz alanına dönen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Giriş: 08.02.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde büyük yıkımın gerçekleştiği Nurdağı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İHA

Büyük yıkımın meydana geldiği Nurdağı’nda arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde yoğun çalışma yürütürken bugün iki kişiye saatler sonrasında canlı ulaşıldı ve enkaz altından çıkarıldılar.
Nurdağı’nda oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cumhuriyet tarihinin Erzincan depremi gibi en büyük afetini yaşadık. Bana göre en büyük depremi. 10 tane il etkilendi. 10 ilden 7’i büyükşehir. Ciddi bir nüfusu barındırıyor. Etki alanı çok fazla oldu. Birden organize olmaya çalıştık ta tabi o panikle müthiş bir hücum başladı buraya. Hava şartları da kış olumsuz etkiledi. Ona rağmen yoğun bir gayretle devletimiz yaraları sarmaya çalışıyor. Bakanımız Murat Kurum Gaziantep bölgesinden ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bursa Valimizle İçişleri Bakanımızın talimatıyla bölgeye görevlendirildik. Valimiz Kriz Merkezinde ben ise İslahiye ve Nurdağı bölgesiyle alakalı. Biz Bursa olarak ağırlıklı iş makineleri ve gıda yardımlarına ağırlık veriyoruz. 3 tane burada 3 tanede İslahiye’de aş evi açtık. Nurdağı 40 bin nüfuslu, 68 bin nüfuslu da İslahiye. Gerçekten bu iki ilçemizde çok fazla yıkım var. Yıkılan binalar, kalan binalarda hasarlı. Hava soğuk. Bu geçiş sürecini atlatacağız, muhakkak devletimiz gereğini yapacak” dedi.

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