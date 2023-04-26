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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker oldu. Başta Migros, BİM ve Şok olmak üzere perakende devlerinin 2022 ve 2023 ilk çeyrek değerlendirmesini yapan Göker, şirketlerin deprem ve Rekabet Kurulu kararlarından nasıl etkileneceğine dair fikirlerini paylaştı. Borsanın devlerinin yıl sonu satış, VAFÖK ve karlılık tahminlerini dile getiren Göker, hangi şirketin neden bu sonuca ulaşabileceğine dair bilgilerini paylaştı.

KARI NE ARTIRDI NE AZALTTI?

2022 ve 2023 ilk çeyreğinin sanayi ve perakende şirketleri açısından nasıl geçtiği yönündeki soruları cevaplayan Göker, perakende şirketleri için karı azaltan ve artıran unsurları sıraladı. Bu gelişmelerden hangi şirketlerin nasıl etkilendiğine dair analizini yaptı.

BÜYÜK ŞİRKETLERDE BEKLENTİ NE?

Perakende şirketlerinin fiyata bağlı ve bağlı olmayan rasyolarının değerlendirildiği programda satış, kar, FAVÖK ve marjlar açısından değerlendirildiğinde hangi şirketlerin ön palana çıktığı yorumlandı. Göker ayrıca perakende şirketlerini karlılık ve borçluluk açısından değerlendirerek Yapı Kredi Yatırım'ın takip ettiği çoğu büyük şirketler hakkında tahmin ve varsayımları dile getirdi.

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