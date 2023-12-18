Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl kullanılır?
Google Android Deprem Uyarı Sistemi indirme ve kullanım bilgileri, Marmara Denizi ve Gümüşhane'de meydana gelen depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olan Deprem Uyarı Sistemi telefon kullanıcılarına bildirim gönderiyor. İşte Google Deprem Uyarı Sistemi aktifleştirme adımları...
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Marmara Denizi Yalova Açıkları ve Gümüşhane'de meydana gelen 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin ardından gözler Google Android Deprem Uyarı Sistemine çevrildi. Deprem başladığından P dalgalarını anlayan Deprem Uyarı Sistemleri hızlı bir şekilde S dalgalarının ulaşacağı zamanı hesaplar. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Yakınımdaki Deprem uygulaması, meydana gelecek depremi önceden uyarır. İşte Google Android Deprem Uyarı Sistemi indirme ve kullanım şekli....
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GOOGLE DEPREM UYGULAMASI NEDİR?
Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.
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GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
Android deprem uyarı sistemi, 3 milyardan fazla Android telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.
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GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?
Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.
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İOS TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Ayarlar bölümüne gidin. "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.