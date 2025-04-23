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        Deprem sonrası hatlar kısa süreli kilitlendi

        Marmara Denizi'nde meydana gelen önce 3.9 ardınden 6.2 büyüklüğündeki depremler İstanbul ve çevre illerde hissedildi; yoğun telefon kullanımı iletişim hatlarını kilitledi. Daha sonrasında hatlar normale döndü. Kullanıcılar X hesapları üzerinden operatörlere tepki gösterdi. Bazı ilçelerde internet erişiminde de kesintiler yaşandığı vurgulanıyor.

        Giriş: 23.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:48
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        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
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        Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında bugün saat 12:49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşma çabası telefon hatlarında yoğunluğa yol açarken, iletişimde yaşanan aksamalar dikkat çekti.

        TELEFON HATLARINDA YOĞUNLUK KRİZİ

        Depremin hemen ardından milyonlarca kişi sevdiklerine ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerin hatları, yoğun kullanım nedeniyle kilitlendi. X platformunda kullanıcılar, arama yapamama ve mesaj gönderememe sorunlarını dile getirdi. Ses trafiğinde %300 artış yaşandığı belirtiliyor. Bazı ilçelerde internet erişiminde de kesintiler yaşandığı vurgulanıyor.

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        OLASI DAHA UZUN BİR DEPREMDE OLABİLECEKLER GÖRÜLDÜ

        İstanbullular, deprem sonrası iletişimdeki aksamalar nedeniyle zor anlar yaşadı. X’te kullanıcılar, “Her depremde aynı kaos, hatlar yine çöktü!” diyerek tepkisini paylaştı. Operatörler, yoğunluğun sistemleri zorladığını, ancak sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

        ALTERNATİF İLETİŞİM ÖNERİSİ

        Yetkililer ve deprem uzmanları, telefon hatlarındaki yükü azaltmak için vatandaşlara WhatsApp gibi internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını önerdi. Uzmanlar 'acil durum ekiplerinin işini kolaylaştırmak için lütfen kısa mesaj veya internet üzerinden iletişim kurun' çağrısında bulunulurken, internetin de bazı bölgelerde çökmesi bu konuyu da zorlaştırdı...

        VODAFONE'DAN KULLANICILARINA MESAJ

        Operatörlerden kullanıcılarına, "GSM teknolojisinin yapısı gereği deprem gibi acil durumlarda SMS ve internet tabanlı mesajlaşmanın kullanılması" yönünde mesajlar gönderildi.

        AFAD, depremde şu ana kadar can kaybı veya ciddi hasar bildirilmediğini, ancak İstanbul’da bazı binalarda çatlak ihbarları alındığını duyurdu. Deprem, bölgenin riskini yeniden hatırlatırken, iletişim altyapısının acil durumlardaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

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