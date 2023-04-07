6 Şubat 2023'de meydana gelen büyük depremin sigorta sektörü ve kendisi için bir milat olduğunu söyleyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak bu ülkenin sürdürülebilirliği için ciddi sorun olabilir. Özellikle işyeri ve KOBİ sigortalarında çok önemli eksikler var. Bu durum ülkenin geleceği için önemli. KOBİ'lerde sigortalılık oranı yüzde 50" diye konuştu. SEDDK Başkanı Eroğlu, SEDDK üst düzey yetkilileri ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) sorumlu olan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren gazetecilerle iftarda buluştu.

'BİZ DE SUÇLUYUZ'

Eroğlu, iftarda gazetecilerle yaptığı sohbette sigortacılık sistemiyle ilgili sert ve çarpıcı eleştirilerde bulundu. Büyük depremde sigorta sektörünün hemen hemen tüm paydaşların hataları olduğu ve sektörün A'dan Z'ye reforma ihtiyacı olduğunu önemle vurgulayan Eroğlu, "Herkes hatalı ama biz de bu durumu seyrettiğimiz için suçluyuz" dedi. Eroğlu, acilen bir Deprem Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğini belirterek bunu da bir politika metni haline getirmeleri gerektiğini söyledi.

TRAFİKTE KİŞİ BAZLI POLİÇEYE HEMEN GEÇİLECEK

Deprem bölgelerinde evinin ölçüsünü küçük gösterdiği için ve zeyilname yapmadığı için daha az tazminat alan vatandaşların sorunlarına değinen Eroğlu, şunları kaydetti: "İhtiyari yangında da sorunlar var. DASK'ta konutun metrekaresini tapu ile eşitleyeceğiz. İhtiyari deprem poliçesinde metrekareyi SEDDK belirleyecek. Diğer yandan vatandaşın daha yüksek tazminat alması için DASK'ta inşaat maliyetlerini de artıracağız. Riskli bölge ile risksiz bölge arasındaki makas da açılacak."

Trafik sigortalarında başta 1'den 7'ye kadar olan basamaklara sıfır ve 8'inci basamakların eklenmesi ve kişi bazlı sigorta yapmak olmak üzere yapılması planlanan reformların deprem nedeniyle geciktiğini belirten Eroğlu, bu alan hasar üreten alanların azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Trafik sigortasında hedefin serbest tarife olduğu vurgulayan Eroğlu, sorunların çözümü için Trafik Operasyon Merkezi kuracakları haberini de verdi.

TAHKİM SİSTEMİ KANGRENE DÖNDÜ

Genellikle değer kaybı anlaşmazlıklarında başvurulan sigorta tahkim sisteminin geldiği noktayı da eleştiren Eroğlu, eğer kontrol altına alınmazsa tahkimin sigorta sistemi için yeni bir maliyet haline geleceğini ifade ederek, "Sigorta tahkim sistemi kangrene dönüşmüş durumda" diye konuştu.

DEPREMZEDE 5 MİLYAR LİRASINI ÇEKMEDİ

DASK'tan sorumlu olan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren ise 11 ilimizi etkileyen büyük depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlara ödemelerin 13 milyar liraya ulaştığını bugün itibarıyla yaptığımız 13 milyar TL’lik tazminat ödemesinin yaklaşık 5 milyar TL’sinin tahsil edilmediği tespit edildiğini söyledi. Soruna hızla çözüm sağlamak adına, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) koordinasyonunda e-Devlet yetkilileri ile proje geliştirdiklerini aktaran Eren, şunları kaydetti: "Proje kapsamında; aktif SMS şifresinin sigortalı tarafından anlık görüntülenebileceği bir yapı oluşturuldu. E- Devlet üzerinde bulunan “DASK Hasar Sorgulama” adımına ek, yeni bir hizmet olarak “Ödeme Sorgulama ve Şifre Hizmeti” adımı eklendi. Bu sayede, sigortalılarımız, tazminat ödemelerini tahsil etmek için gerekli şifreyi e-Devlet üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Açılan yeni hizmete ilişkin e-Devlet tarafından sigortalılarımızın e-Devlet hesaplarına gönderilen mesaj ile bilgilendirme yapıldı. Sigortalılarımızın, e- Devlet üzerinde kayıtlı, doğrulanmış cep telefonu numaralarına, e-Devlet tarafından SMS ile de bilgilendirme yapıldı. Kurumumuz ile tüm GSM operatörleri ile yapılan işbirliği kapsamında, ödemesini bankadan tahsil etmemiş tüm sigortalılarımıza konuyla ilgili SMS gönderilerek e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapmaları yönünde bilgilendirme yapıldı."

TELEFON NUMARASI DOĞRU OLMALI

Eren, deprem hasarlarına karşı teminatı sağlayan ve hasarı ödeyen taraf olduğunu, kendisinin doğrudan poliçe satışı yapmadığını anlatarak üretim süreçlerinde sigorta şirketlerinin, acenteleri ve banka şubeleri ile işbirliği yaptığını dile getirdi. Sigortalıların iletişim bilgilerinin üretim aşamasında sigorta şirketi, acente ya da banka tarafından alınarak poliçeye işlendiği bilgisini veren Eren, "Deprem sonrası konutları depremde hasar gören sigortalılarımızın Kurumumuza yaptıkları hasar ihbarını takiben hasar dosyası açılıyor. Hasar dosyasına ilişkin belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile herhangi bir Vakıfbank şubesinden tahsil edilebiliyor. Sigortalılarımız, web sitemiz dask.gov.tr ve e-Devlet aracılığı ile hasar dosyalarını ve tazminat ödemelerinin gerçekleşme durumlarını görüntüleyebiliyor. DASK tarafından ödenecek tazminatın sigortalı tarafından tahsil edilmesi için gerekli şifre/kod poliçe üzerinde yazan cep telefonu numarasına gönderilmesi sebebiyle, poliçe üzerinde bulunan cep telefonu bilgisinin doğru/aktif olma durumu büyük önem taşıyor. Poliçedeki iletişim bilgisi doğru olmadığı takdirde, sigortalı tazminatının ödendiği bilgisine erişilemiyor" diye konuştu.

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