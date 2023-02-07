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Deprem riski sorgulama e-Devlet: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

Dün sabah saatlerinde tüm Türkiye gözlerini deprem haberleriyle açtı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023 sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli depremlerin akabinde aynı gün öğle saatleri itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 10 ilde hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda bina enkaza dönüştü. Tüm ülkeyi yasa boğan ve gece boyunca da devam eden artçı depremlerin ardından vatandaşlar Türkiye Deprem Haritası'nı araştırmaya başladı. Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler 'deprem riski sorgulama' ekranını aratıyor. Peki, Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı? AFAD'ın e-Devlet sistemi üzerinden yayınlamış olduğu 'Deprem Riski Sorgulama' ekranından evinizin depreme olan dayanıklılığını öğrenebilirsiniz. İşte Türkiye Deprem Haritası ve e-Devlet AFAD deprem riski sorgulama ekranı...

Giriş: 07.02.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, tam bir deprem ülkesi ve hemen hemen bütün illerden fay hattı geçiyor. AFAD, Türkiye Deprem Haritası’na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Pek çok kişi oturduğu konut itibarıyla binanın deprem riskini öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrenebilmek için ise e-devlet üzerinden gerekli bilgiler doğrultusunda kolayca işlem yapmak mümkün. Sıralı ve aşamalı biçimde yapılacak olan sorgulama ile beraber, kişinin bulunduğu nokta açısından binanın deprem riski ortaya çıkarılır.  Peki, "Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?" İşte deprem riski sorgulama e-Devlet

  • E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

     - Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

     - Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

     - Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

     - Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

     - İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

  • Bu bilgiler girildikten sonra ise kolayca işlem yapılabilir ve deprem riski sorgulama gerçekleştirilebilir. Özellikle Türkiye deprem tehlike haritasının sol üst köşesinde detaylı olarak adres girme kısmı bulunur. Bu bölümden gerekli bilgiler kısa bir süre içerisinde yazılabilir ve oturma bölgesinin deprem riski anlaşılabilir.

  • Renk üzerinden belirlenmiş olan haritalar kapsamında, herkes oturduğu bölgenin ne kadar yüksek ve deprem riskine sahip olduğunu görebilir. Aynı zamanda sayfanın sol tarafında birçok farklı bilgiye ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Katman kontrolü ya da deprem konusunda genel görünüm gibi değişik bilgiler üzerinden detaylı konulara erişim şansı bulunuyor.

  • E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

    e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

    AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI

  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye Deprem Haritası’na göre, ülkedeki en riskli şehirler de belli oldu.

    En riskli iller şu şekilde;

    Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik,

    Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

    Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale,

    Tunceli,  Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

    İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

    Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

    Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

    Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum

     

    Orta derece deprem riski yüksek olan iller

    Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop,

     

    Samsun, Ordu, Giresun,  Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler),

    Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.

    Deprem riski en düşük olan iller

    Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,

    Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya, Aksaray,

    Karaman

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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