TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
Türkiye Deprem Haritası’na göre, ülkedeki en riskli şehirler de belli oldu.
En riskli iller şu şekilde;
Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik,
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,
Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale,
Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale
İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,
Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,
Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,
Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum
Orta derece deprem riski yüksek olan iller
Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop,
Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler),
Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.
Deprem riski en düşük olan iller
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,
Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya, Aksaray,
Karaman