Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 HAZİRAN 2021

2021.06.23 08:18:58 39.3245 39.5290 4.6 -.- 2.9 -.- GOZEN-(TUNCELI) İlksel

2021.06.23 08:09:52 37.8655 26.2990 7.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 07:32:21 36.3783 27.0213 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 07:28:34 36.3587 27.1093 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 07:22:08 36.4030 27.0725 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 07:00:58 36.3128 27.1342 10.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 06:51:51 36.3935 27.0340 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 05:50:43 37.6960 27.0712 4.1 -.- 0.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.06.23 05:37:05 36.3602 27.1237 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 05:33:37 36.3670 27.1697 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 05:24:27 36.3948 27.0830 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 05:20:50 36.3393 27.0568 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 05:19:49 36.2997 27.1433 12.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 05:15:02 36.3947 27.0492 12.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 05:11:10 36.3837 27.0845 3.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 04:54:35 38.0580 26.0723 9.3 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.06.23 04:46:52 36.3772 27.0660 10.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 04:40:32 38.9667 26.1465 9.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.23 04:16:26 36.3542 27.1655 6.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.23 04:11:42 36.3623 27.0808 4.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.23 04:07:15 36.3582 27.0427 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel