İstanbul'dan deprem bölgesine yardım götüren kamyonette bulunan Celal Yalçın (44), kazada yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan evli, 5 çocuk babası Celal Yalçın, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Celal Yalçın yardımların yüklendiği kamyonet ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Celal Yalçın yaşamını yitirdi, Cüneyt K. ise yaralandı. Cüneyt K. tedavi altına alınırken, Celal Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.