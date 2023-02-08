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Deprem bölgesine yardım götüren 5 çocuk babası kazada öldü

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren 5 çocuk babası Celal Yalçın, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybetti

Giriş: 08.02.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü!
DHA

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım götüren kamyonette bulunan Celal Yalçın (44), kazada yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan evli, 5 çocuk babası Celal Yalçın, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Celal Yalçın yardımların yüklendiği kamyonet ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Celal Yalçın yaşamını yitirdi, Cüneyt K. ise yaralandı. Cüneyt K. tedavi altına alınırken, Celal Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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