Türkiye sandık başına gitti. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem bölgelerinde seçim sonuçları da gelmeye başladı. Anadolu Ajansı verilerine göre son rakamlar anbean Haberturk.com'da
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre deprem bölgelerinde açılan sandık oranları:
KAHRAMANMARAŞ - Yüzde 37,6 Saat 20.13
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24
Sinan Oğan yüzde 5
Muharrem İnce yüzde 0,5
Milletvekili seçimi
AK Parti 44,7
CHP 18,5
MHP 16,9
İYİ PARTİ 7,1
YENİDEN REFAH 4,4
YEŞİL SOL 1,6
KAHRAMANMARAŞ 2018
AK Parti %58,4
MHP %16,3
CHP %9,76
İYİ PARTİ %9,64
SP %1,50
HDP %3,84
GAZİANTEP - YÜZDE 23,6 - SAAT 20.16
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,2
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,2
Sinan Oğan yüzde 5
Muharrem İnce yüzde 0,5
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
AK Parti YÜZDE 45,8
CHP YÜZDE 19,9
MHP YÜZDE 10,7
YEŞİL SOL YÜZDE 7,5
İYİ PARTİ YÜZDE 5,7
YENİDEN REFAH YÜZDE 3,8
GAZİANTEP 2018
AK Parti %51,4
MHP %12,6
CHP %15,1
İYİPARTİ %6,67
SP %1,19
HDP %11,8
ŞANLIURFA - YÜZDE 38,7 - SAAT 20.20
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,8
Sinan Oğan yüzde 1,6
Muharrem İnce yüzde 0,4
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
AK Parti %47,54
YEŞİL SOL %21,38
MHP %10,48
CHP %7,00
İYİ Parti %4,44
ŞANLIURFA 2018
AK Parti %52,6
MHP %9,28
CHP %3,88
İYİPARTİ %1,85
SP %1,28
HDP %28,9
DİYARBAKIR - YÜZDE 35,4 - SAAT 20.20
Kemal Kılıçdaroğlu %68,98
Recep Tayyip Erdoğan %29,39
Sinan Oğan %1,15
Muharrem İnce %0,49
Milletvekili seçimi
YEŞİL SOL %59,68
AK Parti %25,14
CHP %7,33
İYİ Parti %2,06
YENİDEN REFAH %1,49
MHP %1,25
DİYARBAKIR 2018
AK Parti %21,4
MHP %1,40
CHP %2,50
İYİPARTİ %2,80
SP %1,67
HDP %65,5
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 18,3 ADANA 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,92
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,01
Sinan Oğan yüzde 5,66
Muharrem İnce yüzde 0,41
ADANA İLİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER
AK Parti 34,64
MHP 14,05
CHP 23,92
İYİ PARTİ 11,70
YEŞİL SOL 5,00
YENİDEN REFAH 1,54
BBP 1,99
ADANA 2018
AK Parti %34.6
MHP %11.7
CHP %26.0
İYİPARTİ %12.1
SP %1.06
HDP %13.5
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 32,9 ADIYAMAN 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,89
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,98
Sinan Oğan yüzde 1,71
Muharrem İnce yüzde 0,42
ADIYAMAN İLİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER
AK Parti 56,40
MHP 3,90
CHP 16,64
İYİ PARTİ 11,70
YEŞİL SOL 11,04
YENİDEN REFAH 5,34
BAĞIMSIZ 3,21
ADIYAMAN 2018
AK Parti %55,1
MHP %9,10
CHP %12,1
İYİPARTİ %5,30
SP %1,60
HDP %15,4
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 41,4 OSMANİYE 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62,62
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,22
Sinan Oğan yüzde 6,56
Muharrem İnce yüzde 0,60
OSMANİYE 2018
AK Parti %36,2
MHP %31,6
CHP %13,5
İYİPARTİ %13,3
SP %13,3
HDP %3,58
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 19,3 HATAY 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,50
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,43
Sinan Oğan yüzde 4,67
Muharrem İnce yüzde 0,40
HATAY 2018
AK Parti %36,2
MHP %14,4
CHP %30,5
İYİPARTİ %6,53
SP %0,89
HDP %11,0
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 59,6 KİLİS 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,79
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,57
Sinan Oğan yüzde 7,01
Muharrem İnce yüzde 0,63
KİLİS 2018
AK Parti %50,4
MHP %20,3
CHP %14,5
İYİPARTİ %10,1
SP %1,34
HDP %2,29
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 34,2 MALATYA 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,40
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,62
Sinan Oğan yüzde 2,54
Muharrem İnce yüzde 0,43
MALATYA 2018
AK Parti %53,8
MHP %16,1
CHP %16,7
İYİPARTİ %4,26
SP %1,49
HDP %7,02
AÇILAN SANDIK ORANI 41,6 YÜZDE ELAZIĞ 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,44
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,93
Sinan Oğan yüzde 4,24
Muharrem İnce yüzde 0,39
ELAZIĞ 2018
AK Parti %54,5
MHP %13,5
CHP %10,7
İYİPARTİ %7,68
SP %1,76
HDP %10,0
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