Türkiye sandık başına gitti. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem bölgelerinde seçim sonuçları da gelmeye başladı. Anadolu Ajansı verilerine göre son rakamlar anbean Haberturk.com'da

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre deprem bölgelerinde açılan sandık oranları:

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüzde 0,5

Milletvekili seçimi

AK Parti 44,7

CHP 18,5

MHP 16,9

İYİ PARTİ 7,1

YENİDEN REFAH 4,4

YEŞİL SOL 1,6

KAHRAMANMARAŞ 2018

AK Parti %58,4

MHP %16,3

CHP %9,76

İYİ PARTİ %9,64

SP %1,50

HDP %3,84

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,2

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,2

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüzde 0,5

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

AK Parti YÜZDE 45,8

CHP YÜZDE 19,9

MHP YÜZDE 10,7

YEŞİL SOL YÜZDE 7,5

İYİ PARTİ YÜZDE 5,7

YENİDEN REFAH YÜZDE 3,8

GAZİANTEP 2018

AK Parti %51,4

MHP %12,6

CHP %15,1

İYİPARTİ %6,67

SP %1,19

HDP %11,8

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,8

Sinan Oğan yüzde 1,6

Muharrem İnce yüzde 0,4

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

AK Parti %47,54

YEŞİL SOL %21,38

MHP %10,48

CHP %7,00

İYİ Parti %4,44

ŞANLIURFA 2018

AK Parti %52,6

MHP %9,28

CHP %3,88

İYİPARTİ %1,85

SP %1,28

HDP %28,9

Kemal Kılıçdaroğlu %68,98

Recep Tayyip Erdoğan %29,39

Sinan Oğan %1,15

Muharrem İnce %0,49

Milletvekili seçimi

YEŞİL SOL %59,68

AK Parti %25,14

CHP %7,33

İYİ Parti %2,06

YENİDEN REFAH %1,49

MHP %1,25

DİYARBAKIR 2018

AK Parti %21,4

MHP %1,40

CHP %2,50

İYİPARTİ %2,80

SP %1,67

HDP %65,5

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,92

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,01

Sinan Oğan yüzde 5,66

Muharrem İnce yüzde 0,41

AK Parti 34,64

MHP 14,05

CHP 23,92

İYİ PARTİ 11,70

YEŞİL SOL 5,00

YENİDEN REFAH 1,54

BBP 1,99

ADANA 2018

AK Parti %34.6

MHP %11.7

CHP %26.0

İYİPARTİ %12.1

SP %1.06

HDP %13.5

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,89

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,98

Sinan Oğan yüzde 1,71

Muharrem İnce yüzde 0,42

AK Parti 56,40

MHP 3,90

CHP 16,64

İYİ PARTİ 11,70

YEŞİL SOL 11,04

YENİDEN REFAH 5,34

BAĞIMSIZ 3,21

ADIYAMAN 2018

AK Parti %55,1

MHP %9,10

CHP %12,1

İYİPARTİ %5,30

SP %1,60

HDP %15,4

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62,62

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,22

Sinan Oğan yüzde 6,56

Muharrem İnce yüzde 0,60

OSMANİYE 2018

AK Parti %36,2

MHP %31,6

CHP %13,5

İYİPARTİ %13,3

SP %13,3

HDP %3,58

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,50

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,43

Sinan Oğan yüzde 4,67

Muharrem İnce yüzde 0,40

HATAY 2018

AK Parti %36,2

MHP %14,4

CHP %30,5

İYİPARTİ %6,53

SP %0,89

HDP %11,0

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,79

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,57

Sinan Oğan yüzde 7,01

Muharrem İnce yüzde 0,63

KİLİS 2018

AK Parti %50,4

MHP %20,3

CHP %14,5

İYİPARTİ %10,1

SP %1,34

HDP %2,29

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,40

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,62

Sinan Oğan yüzde 2,54

Muharrem İnce yüzde 0,43

MALATYA 2018

AK Parti %53,8

MHP %16,1

CHP %16,7

İYİPARTİ %4,26

SP %1,49

HDP %7,02

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,44

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,93

Sinan Oğan yüzde 4,24

Muharrem İnce yüzde 0,39

ELAZIĞ 2018

AK Parti %54,5

MHP %13,5

CHP %10,7

İYİPARTİ %7,68

SP %1,76

HDP %10,0

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