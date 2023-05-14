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Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanı için oyunu verdi

Türkiye sandık başına giderek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için oyunu verdi. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, oy sayımı devam ediyor. YSK'nın seçim yasağının sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar Haberturk.com'da olacak...

Giriş: 14.05.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanı için oyunu verdi! Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından 13'üncü Cumhurbaşkanı için seçimini yaptı. Milyonlarca seçmen 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı.

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Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en değerli şey Türk demokrasisi için bugün sabah itibarıyla İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre de olaysız bir şekilde süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle aşka oylarını kullanıyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Arjantin İlkokulu'nda verdi. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara'da çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyu kullandı. Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.

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