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Haberler Gündem Son dakika: Kılıçdaroğlu: Oldu bittiye getirmenize izin vermeyeceğiz

Son dakika haberi Kılıçdaroğlu: Oldu bittiye getirmenize izin vermeyeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Ankara 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Giriş: 15.05.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu: Oldu bittiye getirmenize izin vermeyeceğiz
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz eden sandık var.

Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmaya bakmayın. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun.

Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı sorumluluğa davet ediyorum. Elinizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."

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