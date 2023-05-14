Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sandık alanlarından gelen sonuçlarının ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına intikali söz konusu olmaktadır.

YSK'nin veri girişinde aksama söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.

Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47.08 yurt dışında yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir."

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