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Haberler Gündem Son dakika: YSK Başkanı Yener'den açıklama

Son dakika haberi YSK Başkanı Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener açıklamalarda bulundu. Sisteme yurt içindeki oyların yüzde 47'sinin girdiğini belirten Yener, "Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır" dedi.

Giriş: 14.05.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK Başkanı Yener'den açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sandık alanlarından gelen sonuçlarının ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına intikali söz konusu olmaktadır.

YSK'nin veri girişinde aksama söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.

Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47.08 yurt dışında yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir."

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