Koronavirüs salgını, petrol ve akaryakıt talebini olağanüstü miktarda düşürdü. Petrolde günlük talebin 30 milyon varil düzeyinde gerilediği hesaplanıyor. Dünya genelinde milyarlarca insanın, zorunlu olmadıkça evinden çıkmaması nedeniyle akaryakıt talebi de azaldı. Talepteki düşüş, hem petrolde hem akaryakıtta fiyatların çakılmasına yol açtı.
Türkiye’de iç piyasada benzin ve motorin fiyatları şu üç öğe dikkate alınıyor:
- Uluslararası piyasalarda oluşan ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatı,
-Rafineri, dağıtıcı ve bayi marjı,
-KDV ve ÖTV toplamından oluşan vergi.
2020 yılının başında benzinin ve motorinin tonu 600-650 dolar aralığında bulunuyordu. Koronavirüs salgını sonrasında fiyatlar hızla geriledi. Tonu, benzinin 201, motorinin 202 dolar düzeyine kadar düştü. Bu süreçte benzinin tonu 140 doları gördü. Motorin de 200 doların altına indi.
UCUZ MOTORİN HAMLESİ
Akaryakıt dağıtım şirketleri, Türkiye’de bulunan (sahibi oldukları ya da kiraladıkları) depoları (lisanslı 102 deponun toplam kapasitesi 5.2 milyon metreküp) ucuz motorinle doldurdu. Bu miktarın, Türkiye’nin birkaç aylık motorin tüketimine eşit olduğu belirtiliyor.
Çok az da olsa benzin de stoklandığı kaydediliyor. Akdeniz ve Marmara bölgeleri, toplam depolama kapasitesinin yüzde 77’sine sahip. Rafineriler de aynı dönemde 7-8 milyon metreküp düzeyinde petrol stoku yapmıştı.
Sektörde 0.7 milyon metreküp de LPG depolama kapasitesi bulunuyor.
Türkiye, kabaca yıllık 31 milyar litre düzeyinde akaryakıt tüketiliyor. Bunun, 28 milyar metreküplük bölümü motorin, kalanı benzin. Dağıtım şirketleri, motorine talep çok olduğu için ve önemli bir bölümü ithal edildiği için bu ürünü stoklamayı daha rasyonel buluyor.
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