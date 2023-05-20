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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 141 zanlı tutuklandı

Denizli'de yaklaşık 5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 224 zanlıdan 141'i tutuklandı

Giriş: 20.05.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 141 zanlı tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonları: 141 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ocak-20 Mayıs'ta belirlenen adreslere 198 operasyon düzenledi.

Aramalarda, 18 kilo 500 gram esrar, 9 kilo 200 gram metamfetamin, 6 kilo 520 gram skunk, 1 kilo 500 gram eroin, 45 bin 900 birim sentetik kannabinoid, 15 bin 500 ecstasy, 5 bin 800 sentetik ecza, 980 captagon, 18 hassas terazi, 9 tabanca, 7 tüfek, 149 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 224 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 141'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu kullanan 998 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 106 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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