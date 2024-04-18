Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mehmet Arda Saylan (18) idaresindeki motosiklet, Hüseyin Çokal Caddesi'nde yoldan "U" dönüşü yapmaya çalışan O.K. (64) yönetimdeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Saylan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.