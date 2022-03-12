Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

Başbakan Draghi'nin sözcüsü açıklamasında yatın çelik baronu olarak bilinen ve 30 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin adamı olarak kayıtlara geçen Alexei Mordashov'a ait olduğunu duyurdu. İtalya, geçen haftadan bu yana Sardunya, Ligurya kıyıları ve Como Gölü de dahil olmak üzere süper zenginlerin uğrak noktalarında yat ve malikânelerde 143 milyon euro ele geçirildiğiini de açıkladı.