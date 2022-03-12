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Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

Batı'dan oligarkların yatlarına sıkı takip

Rusya - Ukrayna'yı işgalini devam ettirirken Batı, Putin'e yakın olan oligarkların ve servetlerinin peşine düştü. Biden, oligarklara "haksız kazançlarınızın peşindeyiz" mesajı gönderilirken özellikle milyarder oligarkların yatlarına dikkat çekti. Pek çok oligark yaptırım listesine alındı ve denizde yat avı başladı. İtalya ve Fransa'da bazı yatlara el konuldu. Bazıları ise yaptırımlardan uzak sularda seyrini sürdürüyor. Rus oligarklara ait yatların değerinin 5.5 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor. İşte onlardan bazıları

12.03.2022 - 11:40 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı dünyası Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletirken ABD Başkanı Biden salı günü yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında oligarklara özel bir bölüm ayırarak, ABD Adalet Bakanlığı yeni bir görev gücüyle Rus oligarklarının peşine düşeceğini belirtmiş ve "Yatlarınızı, lüks dairelerinizi, özel jetlerinizi bulmak ve ele geçirmek için Avrupalı müttefiklerimizle birleşiyoruz. Haksız kazançlarınızın peşine düşüyoruz" demişti.

  • Yaptırımlar açıklandığı esnada bir dönem Arsenal Futbol Kulübü'nün ana hissedarlarından olan ve Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarklardan biri olan Usmanov'un yatı Dilbar'ın 150 milyon dolarlık tadilat için Hamburg'da bir tersanede olduğu ve Almanya'nın, 650 milyon dolara sahip ve 1.5 futbol sahası büyüklüğündeki yata el koyduğu iddiaları ortaya atıldı.

  • Hamburg Eyaleti Ekonomi Bakanlığı ise yata el konduğunu doğrulamadı zira Kremlin güdümündeki oligarklara ait süper yatlara ve jetlere ulaşmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Örneğin Usmanov'un annesinin adını taşıyan Dilbar isimli yat, off shore vergi cenneti Kayman Adaları bandıralı ve Malta'da kayıtlı bir şirkete ait görünüyor. 

  • İngiliz medyasındaki haberlere göre ABD ve Avrupa'nın peşine düştüğü oligarkların 25 metreden daha uzun olan ve süperyat sınıfına giren 56 gemisi bulunuyor ve toplam değeri 5.5 milyar dolar civarında. Yatların bazıları yaptırımlardan uzak güvenli sularda demirleyip yetkililerle saklambaç oynamaya devam ederken, Akdeniz sularındaki bazı yatlara ise el konduğu ortaya çıktı. Peki bu yatlar nerede, sahipleri kim?

  • Putin'e ait olduğuna inanılan Alman yapımı Rus bandıralı bir süperyat olan Graceful, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden iki hafta önce 7 Şubat'ta Hamburg'da bir tersaneden ayrıldı. 

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