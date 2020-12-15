Deniz börülcesi halk arasında “kurşun otu” veya “tuzlu ot” olarak da bilinir. Sonbahar ayında denizdeki tuzu daha çok kendi bünyesinde topladığından dolayı yemek daha zor olmaktadır. Deniz börülcesi yaz başında toplanır. Ülkemizde Tuz gölü çevresinde, Aksaray’da, Ereğli’de, Burdur’da ve de Tarsus kıyısında da yetişir.
Deniz Börülcesinin Faydaları Nelerdir?
- Vücuttaki tuz eksikliği lenflerin çalışmamasını sağlar. Bu da guatr gibi ciddi hastalığa zemin hazırlar. Ancak doğada bulunan her tuz çeşidi vücuttaki bu eksikliği gidermez. Deniz börülcesi bu bakımdan en ideal besindir. İçerdiği tuz mineralleri sayesinde tuz oranını dengeler. Ortaya çıkan guatr şiddetini azaltır.
- Güçlü sodyum ve kükürt maddeleri içeren deniz börülcesi idrar problemine iyi gelir. Mesanede yaşanan herhangi bir enfeksiyonlu sağlık sorunu idrar yapmada güçlük oluşturur. Bunun için vücut bazı minerallere ihtiyaç duyar deniz börülcesi bu mineralleri sağlamada etkilidir.
- C vitamini vücudun vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle bağışıklığın güçlenmesi için C vitamini bakımından zengin olan besinler tüketilmelidir. Aksi halde vücut bağışıklığı zayıflar ve kişi sürekli hastalanmaya başlar. Bu sağlık sorunlarını yaşamamak için deniz börülcesi gibi C vitamini bakımından zengin besinleri haftada en az iki kez tüketilmesinde fayda var.
- Yüksek lif yapısı olan deniz börülcesi sindirim problemlerine de iyi gelir. Ancak deniz börülcesi sirkeli suda ya da tatlı suda iyice yıkanması gerekir. Daha sonra tüketildiğinde bağırsak ve mide hastalıklarının önüne geçer. İshal ve kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmaması sağlayarak metabolizmayı düzenler.
- Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede oldukça etkili bir besindir. Uzun süre tokluk hissi verir. Aynı zamanda içerdiği kalsiyum ve potasyum sayesinde kemik sağlığını destekler.
- Vücuttaki hücreleri yenilediği gibi cilt hücrelerini de yeniler. Bu sayede cildin parlak ve daha güçlü görünmesini sağlar. Karaciğer içinde mucize bir besindir. Burada biriken iltihaplı hücreleri söker atar.
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