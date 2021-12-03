"KEŞKE' DEMEKTENSE 'ŞÜKÜR' DEMEYE GAYRET EDİYORUM"

"Anı yaşamayı seviyorum. Çok büyük planlar yapmam. Olmayınca hayal kırıklığı yaşamamak ve her şeyin tadını çıkarabilmek için..." diyen ünlü oyuncu, "Geçmişe dönüp baktığınızda keşke dediğiniz oluyor mu?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmezdim. "Keşke" demektense, "Şükür" demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır. Ben yaşadıklarımla şimdiki Deniz'im ve bu Deniz'i seviyorum.