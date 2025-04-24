DENEYAP Girişim Programı 2. dönem girişimleri belli oldu!

2024 yılında ilk kez uygulamaya konulan DENEYAP Girişim Programı, ilk döneminde 5 girişimi mezun ederek toplamda 450 bin TL maddi destek sağladı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI TEKNOLOJİ LİDERİ OLMA YOLUNDA DESTEKLENİYOR!

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DENEYAP Girişim Programı, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için kapsamlı bir destek mekanizması sunuyor. Program kapsamında seçilen ekipler; Girişimcilik eğitimleri, alanında uzman mentorlarla birebir görüşmeler, 150 bin TL ödül desteği, ofis desteği, tanıtım desteği, TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi gibi prestijli organizasyonlara katılım hakkı başta olmak üzere 9 farklı alanda desteklenecek. Bu kapsamda, proje sahipleri girişimlerini hayata geçirme süreçlerinde rehberlik alacak ve sağlanan imkanlarla fikirlerini başarıyla girişime dönüştürme fırsatı elde edecek.

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DENEYAP GİRİŞİM PROGRAMI'NIN 2. DÖNEMİNE SEÇİLEN 8 YENİLİKÇİ GİRİŞİM İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR;

AGROSPHERE: Çiftçilerin güvenilir bilgiye hızlı erişimini sağlamak için geliştirilen platform, özelleştirilmiş tarım tavsiyeleri ve dijital destekle karar alma süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

ATEŞ KES: Geliştirdiğimiz düşük maliyetli ve çevre dostu sistem, yangınları hızlı ve etkili şekilde söndürerek mevcut yöntemlerin ötesinde bir çözüm sunmaktadır. HydroVita: Su kıtlığına karşı geliştirilen, yapay zeka destekli, taşınabilir ve enerji verimli sistemiyle deniz suyunu düşük maliyetle içme suyuna dönüştürerek sürdürülebilir su erişimi sağlamaktadır. KGS Teknoloji: Öğrenciler, yanlış yaptıkları veya çözemediği soruları tekrar etmedikleri için öğrenme eksikleri oluşuyor; uygulamamız bu soruları kaydedip analiz ederek yapay zeka destekli önerilerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. REKLAM TARSUS: Su ve ilaçlama kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla yapay zeka destekli akıllı sulama, uydu tarla takibi, mobil uygulama ve drone ile ilaçlama hizmetlerini tek bir sistemde buluşturan entegre bir tarım çözümüdür. Mayham: Laboratuvar deney süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek üzere tasarlanan biyogüvenlik kabinimiz, kullanıcı dostu ve yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. Vita: Toplumda artan psikolojik destek ihtiyacına yönelik geliştirdikleri uygulama, yapay zeka desteğiyle erişilebilir ve etkili psikoterapi imkânı sunmaktadır

Quadruplex Sistem Tasarımı: Uçaklarda yaşanabilecek elektronik arızalara karşı geliştirilen quadruplex (dörtlü yedekli) kontrol sistemi sayesinde, kritik fonksiyonlar arıza anında dahi güvenli şekilde çalışmaya devam etmektedir.