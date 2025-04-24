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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim DENEYAP Girişim Programı 2. dönem girişimleri belli oldu! - Teknoloji Haberleri

        DENEYAP Girişim Programı 2. dönem girişimleri belli oldu!

        T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde hayata geçirilen DENEYAP Girişim Programı, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören lise öğrencileri ile mezunlara özel olarak tasarlandı. Genç girişimcilere; teknik bilgi, ticarileşme vizyonu ve finansal engelleri aşma noktasında yol gösteren bu program, teknoloji odaklı fikirlerin filizlenmesine zemin hazırlarken, yarının liderlerini bugünden yetiştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:24
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        DENEYAP Girişim Programı 2. dönem girişimleri belli oldu!
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        2024 yılında ilk kez uygulamaya konulan DENEYAP Girişim Programı, ilk döneminde 5 girişimi mezun ederek toplamda 450 bin TL maddi destek sağladı.

        GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI TEKNOLOJİ LİDERİ OLMA YOLUNDA DESTEKLENİYOR!

        DENEYAP Girişim Programı, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için kapsamlı bir destek mekanizması sunuyor. Program kapsamında seçilen ekipler; Girişimcilik eğitimleri, alanında uzman mentorlarla birebir görüşmeler, 150 bin TL ödül desteği, ofis desteği, tanıtım desteği, TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi gibi prestijli organizasyonlara katılım hakkı başta olmak üzere 9 farklı alanda desteklenecek. Bu kapsamda, proje sahipleri girişimlerini hayata geçirme süreçlerinde rehberlik alacak ve sağlanan imkanlarla fikirlerini başarıyla girişime dönüştürme fırsatı elde edecek.

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        DENEYAP GİRİŞİM PROGRAMI'NIN 2. DÖNEMİNE SEÇİLEN 8 YENİLİKÇİ GİRİŞİM İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR;

        AGROSPHERE: Çiftçilerin güvenilir bilgiye hızlı erişimini sağlamak için geliştirilen platform, özelleştirilmiş tarım tavsiyeleri ve dijital destekle karar alma süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

        ATEŞ KES: Geliştirdiğimiz düşük maliyetli ve çevre dostu sistem, yangınları hızlı ve etkili şekilde söndürerek mevcut yöntemlerin ötesinde bir çözüm sunmaktadır.

        HydroVita: Su kıtlığına karşı geliştirilen, yapay zeka destekli, taşınabilir ve enerji verimli sistemiyle deniz suyunu düşük maliyetle içme suyuna dönüştürerek sürdürülebilir su erişimi sağlamaktadır.

        KGS Teknoloji: Öğrenciler, yanlış yaptıkları veya çözemediği soruları tekrar etmedikleri için öğrenme eksikleri oluşuyor; uygulamamız bu soruları kaydedip analiz ederek yapay zeka destekli önerilerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyor.

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        TARSUS: Su ve ilaçlama kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla yapay zeka destekli akıllı sulama, uydu tarla takibi, mobil uygulama ve drone ile ilaçlama hizmetlerini tek bir sistemde buluşturan entegre bir tarım çözümüdür.

        Mayham: Laboratuvar deney süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek üzere tasarlanan biyogüvenlik kabinimiz, kullanıcı dostu ve yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

        Vita: Toplumda artan psikolojik destek ihtiyacına yönelik geliştirdikleri uygulama, yapay zeka desteğiyle erişilebilir ve etkili psikoterapi imkânı sunmaktadır

        Quadruplex Sistem Tasarımı: Uçaklarda yaşanabilecek elektronik arızalara karşı geliştirilen quadruplex (dörtlü yedekli) kontrol sistemi sayesinde, kritik fonksiyonlar arıza anında dahi güvenli şekilde çalışmaya devam etmektedir.

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