İstanbul'da 2018'de yapılan denetimlerde, çeşitli konularda usulsüzlükleri tespit edilen eğlence mekanlarına yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalara ait istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre, hanutçuluk (turist kafilelerini alışveriş için belirli dükkanlara götürme karşılığında yüzde alma) ile ilgili denetlenen 608 mekandan 293'üne ceza uygulandı. Bu kapsamda bin 598 kişiye 198 bin 152 lira idari para cezası kesildi.

Umuma açık eğlence mekanı denetimlerinde de çeşitli konularda usulsüzlükleri tespit edilen iş yerlerine 1 milyon 974 bin 805 lira ceza işlemi uygulandı.

Ayrıca turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 132 taksi kontrol edildi. Bu kapsamda bin 38 taksiye 777 bin 580 lira ceza uygulanırken, 52 taksi ise trafikten men edildi.