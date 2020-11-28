Denetimde fark edilen koronavirüs hastası minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi

Yeşilyol Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Ataköy-Merkez hattında 03 M 0302 plakalı minibüsün şoförlüğü yapan Erdal E'nin sorgusunda, izleminin devam ettiğini tespit etti. Minibüs şoförünün, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Salgın Denetim ekipleri, Erdal E'yi, karantina sürecini geçireceği Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna götürdü.