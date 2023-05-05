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Demirören'den borç açıklaması

Demirören Holding'ten yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir" denildi

Giriş: 05.05.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Demirören'den borç açıklaması
HABERTURK.COM

Demirören Holding'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin köklü firmalarından olan Demirören Holding 1957’den bu yana güvenin sembolü oldu. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Demirören Holding tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir.

2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir.

Demirören Holding olarak bundan sonra da güven temsili olmayı ve ülkemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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