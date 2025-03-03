Demi Moore'un hayal kırıklığı ve daha fazlasıyla Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Kieren Culkin, 2023'te Emmy ödülü kazandığı esnada eşinden "daha fazla" çocuk istediğini söylemişti. 'A Real Pain' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan oyuncu, bu defa dört çocuk istediğini söyledi. Culkin eşine dönerek, "Seni çok seviyorum, daha fazla çocuk istiyorum. Sen dedin! 'Belki' demiştin!" ifadelerini kullandı.