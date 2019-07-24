Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde turuna çıkan Şener, birçok mağazaya uğrayıp yazlık alışveriş yaptı.

Yaklaşık dört saatlik alışveriş sonrası soluğu bir restoranda alan Demet Şener, yorgunluk kahvesi içip alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.