Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdi. Ortaköy'deki bir otelde gerçekleşen törende Şener ve Küpeli, birbirlerine 'evet' demişti.

Nikahta Cenk Küpeli'nin anne ve babasının olmaması 'Demet Şener istenmeyen gelin' haberlerine neden olmuştu. Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, nikahtan saatler sonra Instagram’da soyadını "Küpeli" olarak değiştirmişti. Çift, düğün sonrası balayı için İtalya'yı tercih etmişti.

BİRİNCİ AY PAYLAŞIMI

Evliliklerinin birinci ayını dolduracak olan çiftten, eski manken Demet Şener, Instagram hesabından "tbt" etiketiyle evlilik tarihlerini not olarak düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Şener, fotoğrafa eşi Cenk Küpeli'yi etiketleyerek nazar boncuğu ve sevgisini ifade eden kalp emojisi kullandı. Şener'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.