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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Manken Demet Şener, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Spor öncesi manavdan meyve-sebze alışverişi yaptığını söyleyen Şener, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Demet Şener, "Spor öncesi birkaç şey alacağım. Herkesin ihtiyacı olan şeyler. Organik değil, normal ürünler alıyorum. Her zaman hayatıma dikkat ediyorum. Kendimi, insanları, doğayı, canlıları hep sevdim" diye konuştu.

Çocukları İrem ile Ömer'in eğitimleriyle ilgili konuşan Şener, "Okul açılsa direkt giderler. Onlar da artık okula gitmek istiyor. Çok özlediler. Ne karar alınırsa ona uyacağız. Şu an eğitimlere online devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.