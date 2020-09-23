Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi. Evlerinden çıkarak, akşam vakti bir yere giden ikili, flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.

Muhabirlerin röportaj isteğini geri çeviren Şener, "Bir yere yetişmemiz lazım arkadaşlar. Başka zaman konuşalım" diyerek oradan uzaklaştı.